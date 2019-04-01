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Депозитные ставки для физлиц 01.04.19
17:59 01.04.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 1 марта 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|01.04.19
|29.03.19
|01.04.19
|29.03.19
|01.04.19
|29.03.19
|3 месяца
|14.38
|14.53
|2.31
|2.12
|1.19
|1.13
|6 месяцев
|15.17
|15.26
|3.00
|2.77
|1.64
|1.57
|9 месяцев
|15.46
|15.44
|3.31
|2.85
|2.16
|1.86
|12 месяцев
|15.41
|15.53
|3.64
|3.40
|2.25
|2.10
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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