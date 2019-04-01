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НБУ купил на межбанке $15 млн 25-29 марта
11:23 01.04.2019 |
Национальный банк в период с 25 по 29 марта купил на межбанковском валютном рынке 15 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 15 млн долларов путем использования механизма Matching.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 791,6 млн долларов, а продал 166,83 млн долларов.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 402,5 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов.
58,33 млн долларов было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 374,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
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