28 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $22,1 млн до $296,7 млн

В четверг, 28 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 22,1 млн долларов по сравнению с 27 марта до 296,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 3,4 млн долларов по сравнению с 27 марта до 370,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после роста в среду на 16 коп. в четверг повысился на 13 коп. до 27,25 UAH/USD.