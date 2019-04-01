Золото дешевеет 1 апреля на фоне ралли на фондовых биржах

Стоимость золота в понедельник утром снижается, поскольку наблюдающийся сейчас оптимизм на фондовых рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) оттягивает на себя деньги и внимание инвесторов и спекулянтов, тем самым сдерживая динамику котировок драгметалла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.12 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,45 доллара, или на 0,42%, до 1293,05 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро сокращалась на 0,35%, до 15,057 доллара за унцию.

Азиатские рынки в понедельник поднимаются, при этом биржи Китая демонстрируют рост в пределах 2,5-3,5% на росте индекса деловой активности (PMI) в промышленности страны в марте выше ожиданий аналитиков.

Золото традиционно считается более безопасным активом, поэтому ралли фондовых рынков и ослабление глобальных рисков негативно сказываются на его котировках. Позднее в понедельник ожидается также макростатистика США и еврозоны.

"На этой неделе у нас будет много статистики со всего мира, поэтому тема роста мировой экономики и связанные с этим страхи будут протестированы в самое ближайшее время", - приводит агентство Рейтер слова рыночного аналитика IG Markets Кайла Родда (Kyle Rodda).