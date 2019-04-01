Доллар дешевеет 1 ареля на фоне роста аппетита к риску, слабых статданных

Доллар США дешевеет относительно большинства основных мировых валют на торгах в понедельник на фоне увеличения спроса на более рискованные активы благодаря сильным статданным из Китая, а также новым сигналам прогресса в переговорах Вашингтона и Пекина.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,2%.

Как сообщалось, официальный индекс менеджеров закупок (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая вырос в марте больше ожиданий - до 50,5 пункта с 49,2 пункта в феврале, минимума за три года. Мартовское значение оказалось максимальным с сентября прошлого года и превзошло консенсус-прогноз на уровне 49,6 пункта.

Тем временем советник президента США Ларри Кадлоу заявил о том, что Вашингтон и Пекин сильно продвинулись в процессе торговых переговоров. Министр финансов США Стивен Мнучин ранее также сообщил, что у американской делегации, прибывшей в Пекин на переговоры по торговле, состоялась продуктивная встреча.

Следующий раунд переговоров пройдет в Вашингтоне в начале апреля.

Курс евро к доллару увеличился на торгах в понедельник до $1,1239 по сравнению с $1,1218 на закрытие предыдущей сессии. Доллар теряет по 0,6% в паре с фунтом стерлингов и норвежской кроной, по 0,4% - в паре с австралийской и новозеландской валютой.

Иена, считающаяся валютой "тихой гавани", прибавляет 0,1% в паре с долларом США и 0,2% в паре с евро. Курс доллара к иене составляет 110,91 иены против 110,89 иены по итогам торгов в пятницу, курс евро к иене - 124,65 иены против 124,36 иены.

Юань слабо укрепился в понедельник - до 6,7115/$1 по сравнению с 6,7121/$1 на закрытие рынка в пятницу.

Доллар продолжил дешеветь после выхода статданных, указавших на неожиданное снижение розничных продаж в США.

Розничные продажи в США в феврале 2019 года сократились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение продаж на 0,2%.

Турецкая лира подешевела на 0,8% - до 5,5418 лиры/$1 - на информации о том, что на выборах мэра Анкары одерживает победу кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Яваш. Место мэра Анкары на протяжении 25 лет занимали кандидаты от правящей партии, пишет местная газета Hurriyet.