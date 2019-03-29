Coinbase запускает стекинговый сервис для институциональных инвесторов

Кастодиальное подразделение криптовалютной компании Coinbase объявило о запуске сервиса, позволяющего получать доход от криптовалют на базе алгоритма Proof-of-Stake, сообщает CoinDesk.

Сервис ориентирован на институциональных инвесторов. Первым поддерживаемым PoS-проектом станет Tezos. Годовая доходность токенов последнего, по оценкам Coinbase, составит около 6,6% (за вычетом комиссий компании в пределах 20-25%).

Представители Coinbase Custody утверждают, что все средства клиентов будут содержаться в застрахованном холодном хранилище. Во втором квартале этого года Coinbase предоставит держателям Tezos доступ к голосованиям.

Как известно, в механизме Proof-of-Work ключевую роль играют майнеры, производящие вычисления при помощи энергоемкого специализированного оборудования. Алгоритм консенсуса Proof-of-Stake подразумевает депонирование участниками сети средств в качестве ресурса, который определяет, какая именно нода получает право добычи следующего блока.

Обладатели PoS-монет, не желающие принимать активное участие в сети, могут делегировать свои активы другим участникам. Доходность стекинга может варьироваться в зависимости от особенностей той или иной от сети, а также зависеть от уровня участия. Чаще всего она в диапазоне 5-25% годовых.

Новость положительно сказалась на курсе криптовалюты Tezos (XTZ) - лишь за последние сутки рост монеты превысил 16%:

Напомним, Coinbase Custody начала принимать средства от институциональных инвесторов из США и ЕС летом прошлого года. Спустя некоторое время представители сервиса сообщили, что рассматривают возможность поддержки почти 40 новых активов.

Также ранее ForkLog сообщал, что сервисы Coinbase стали доступны институциональным инвесторам из азиатских стран.