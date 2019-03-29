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Украинский индекс ставок по депозитам физлиц на 29.03.19
17:21 29.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 29 марта 2019г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|28.03.19
|29.03.19
|28.03.19
|29.03.19
|28.03.19
|29.03.19
|3 месяца
|14.53
|14.53
|2.12
|2.12
|1.13
|1.13
|6 месяцев
|15.26
|15.26
|2.77
|2.77
|1.57
|1.57
|9 месяцев
|15.44
|15.44
|2.85
|2.85
|1.86
|1.86
|12 месяцев
|15.53
|15.53
|3.40
|3.40
|2.10
|2.10
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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