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НБУ ввел ряд валютных послаблений для небанковских финансовых учреждений и юрлиц-нерезидентов
13:35 29.03.2019 |
Национальный банк ввел ряд валютных послаблений для небанковских финансовых учреждений и юрлиц-нерезидентов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Отмечается, что в рамках валютной либерализации и с целью усиления конкуренции на финансовом рынке НБУ ввел очередные послабления для небанковских финансовых учреждений и юридических лиц-нерезидентов.
Небанковским финансовым учреждениям разрешено устанавливать собственный курс для пересчета в гривну переводов физических лиц, поступивших в иностранной валюте, если получатель желает получить средства в гривне.
Ранее небанковское финансовое учреждение должно было использовать для этого курс банка, в котором оно обслуживалось.
Юрлицам-нерезидентам разрешено конвертировать все гривневые средства на лоро-счетах в валюту в течение дня.
До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня.
Это уравнивает юрлиц-нерезидентов в возможностях с резидентами, для которых с 7 февраля 2019 уже было отменено требование предварительного резервирования гривны для покупки валюты (режим Т + 1).
Кроме этого, уточнены нормы по накоплению юридическими лицами-резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору.
Определено, что "очередная дата платежа" - это ближайшая дата, определенная условиями договора для своевременного осуществления платежа с учетом его назначения (отдельно по основной сумме, процентам, комиссиям, сборам).
Соответствующие изменения утверждены постановлением правления НБУ № 52 от 28 марта 2019 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".
Как сообщали Українські Новини, Национальный банк может осуществлять валютные интервенции на условиях своп с 7 февраля 2019 года, то есть с обязательством обратной продажи валют как в формате "гривна / иностранная валюта", так и в формате "иностранная валюта / иностранная валюта".
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