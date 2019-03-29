



Россия опустилась со 2-го на 4-е место по объему частных денежных переводов в Украину.

Об этом говорится в данных Национального банка, передают Українські Новини.

Объем частных денежных переводов в Украину в октябре-декабре 2018 года вырос на 8,5% до 2,833 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

При этом за 2018 год объем переводов в целом вырос на 17,5% до 10,888 млрд долларов.

Лидером по переводам в Украину является Польша.

Переводы из Польши выросли за отчетный период на 11,3% до 955 млн долларов.

Россия со второго места по объему переводов опустилась на четвертое, а объем переводов из РФ снизился на 45,5% и составил 182 млн долларов против 334 млн долларов за четвертый квартал 2017 года.

На второе место вышла Чехия - 248 млн долларов за четвертый квартал против 167 млн долларов за аналогичный период 2017 года.

Тройку лидеров замыкает США - их объем вырос с 190 млн долларов до 239 млн долларов.

Из стран ЕС в Украину поступило 1,905 млрд долларов, из стран СНГ - 219 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк усовершенствовал методику подсчета объема частных денежных переводов в Украину и осуществил дооценку объема частных денежных переводов в Украину за 2015-2017 годы.

Пересмотр связан с появлением новых данных за последние три года.