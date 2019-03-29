27 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $16,7 млн до $318,8 млн

В среду, 27 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 16,7 млн долларов по сравнению с 26 марта до 318,8 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 3,3 млн долларов по сравнению с 26 марта до 374,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после того, как сохранился на неизменном уровне во вторник, в среду вырос на 16 коп. до 27,12 UAH/USD.



