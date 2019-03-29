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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 29.03.19
10:46 29.03.2019 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|26.03
|16.4840
|-
|-
|-
|-
|14.3365
|-
|-
|-
|-
|27.03
|16.4978
|14.3696
|28.03
|16.3865
|14.4125
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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