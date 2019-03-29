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Доллар 29 марта дешевеет к евро на замедлении роста ВВП США
08:58 29.03.2019 |
Курс доллара к евро снижается в пятницу утром на фоне данных о замедлении роста ВВП США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.04 EET курс евро к доллару рос до 1,1233 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,122 доллара за евро. Курс доллара к иене увеличивался до 110,73 иены со 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,02%, до 97,18 пункта.
Реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2018 года, согласно окончательной оценке, составил 2,2% в годовом выражении, сообщило в четверг Бюро экономического анализа министерства торговли США. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста на 2,4%.
В первом квартале 2018 года рост ВВП страны в годовом выражении составлял 2,2%, во втором квартале - 4,2%, в третьем - 3,4%.
При этом доллар продолжает дорожать к иене. Позитивным фактором для американской валюты стал рост доходности казначейских облигаций США в четверг. На прошлой неделе доллар, напротив, падал из-за инверсии в доходностях гособлигаций, когда доходности долгосрочных бумаг оказываются меньше краткосрочных. Это считается сигналом скорой рецессии. При этом, как пишет агентство Рейтер со ссылкой на аналитика, на этой неделе доходности государственных бумаг некоторых других стран и регионов также снижались, что привело к распродаже и в этих валютах.
"Кажется, что влияние снижения доходности гособлигаций на этих рынках было сильнее. Хотя доходность бумаг в США упала, инвесторы, похоже, продавали валюты стран, за экономики которых они больше беспокоятся. Вероятно, это повысило стоимость доллара", - цитирует агентство старшего валютного стратега Daiwa Securities Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
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