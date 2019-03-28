Нерезиденты 28 марта увеличили портфель ОВГЗ более чем на 2 млрд грн

Согласно размещенной на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ) информации, в целом портфель ОВГЗ уменьшился на 0,386 млрд грн, до 755,513 млрд грн.
По данным центробанка, портфель ОВГЗ украинских банков сократился на 1,858 млрд грн, портфель ОВГЗ в собственности НБУ остался без изменений, физлиц – изменился незначительно, юрлиц - увеличился на 0,466 млрд грн,.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|755704.22
|348099.56
|374442.79
|20738.80
|6073.71
|6349.36
|на 01.02
|758885.20
|342123.89
|374956.39
|22945.25
|6648.46
|12211.22
|на 01.03
|743785.12
|337106.71
|362341.56
|23733.30
|7208.96
|13394.59
|на 25.03
|755831.90
|337106.71
|366796.43
|25976.82
|7783.83
|18168.12
|на 26.03
|755553.29
|337106.71
|366260.04
|26252.41
|7764.17
|18169.96
|на 27.03
|755898.87
|337106.71
|366198.38
|26487.85
|7837.48
|18268.46
|на 28.03
|755512.84
|337106.71
|364340.09
|26021.38
|7751.04
|20293.63
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 28 марта– 27,081767 грн/$1.