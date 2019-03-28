В банковской системе нет негативной реакции на выборы - НБУ

Национальный банк Украины заявил об отсутствии негативной реакции на предстоящие выборы в банковской системе, констатируя продолжение притока депозитов и благоприятную ситуацию на валютном рынке.

"Согласно данным оперативной статистики, Национальный банк не зафиксировал оттока вкладов в банковской системе в марте. Общий объем депозитного портфеля платежеспособных банков не снизился ни с начала 2019 года, ни с начала марта в частности", - говорится в комментарии НБУ по запросу УНИАН.

В НБУ отметили, что депозитный портфель физических лиц продолжает демонстрировать высокие темпы роста за счет вложений граждан в национальной валюте. Также стабильно высокой остается ликвидность банковской системы - объем средств банков на корреспондентских счетах и их вложений в депозитные сертификаты Национального банка превышает 100 миллиардов гривень по состоянию на 27 марта.

"Несмотря на некоторое увеличение спроса населения на валюту в марте, общая ситуация на валютном рынке остается благоприятной. Объемы продажи валюты населением с начала года превышают объемы покупки. В то же время, чистая покупка валюты Национальным банком с начала года по состоянию на 27 марта составляет 625 миллионов долларов США", - говорится в комментарии.

Ключевыми факторами текущей благоприятной ситуации на валютном рынке в НБУ назвали положительную внешнюю ценовую конъюнктуру для товаров украинского экспорта, слабый рост импорта товаров и довольно низкие объемы репатриации дивидендов за границу, а также приток иностранного капитала в государственные ценные бумаги.

Справка УНИАН. В этом году весной в Украине пройдут выборы президента, осенью - парламента. В частности, первый тур президентских выборов состоится на этой неделе - 31 марта.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, финансовый рынок Украины спокойно реагирует на приближение президентских выборов и переживет их без особых потрясений.

Национальная валюта Украины за январь-февраль укрепилась к доллару США на 3% - до 26,86 гривни/доллар, к евро - на 3,3%, до 30,66 гривни/евро.

За два месяца текущего года объем гривневых депозитов в украинских банках вырос на 0,9% - до 544,8 млрд грн, валютных (в долларовом эквиваленте) - на 0,7%, до 13,5 миллиарда долларов.

Объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации за счет покупки гривневых ОВГЗ с начала текущего года вырос почти в 3 раза - до 18,6 миллиарда гривень.

