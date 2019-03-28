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Остатки средств на корсчетах банков 28.03.19
11:24 28.03.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|25 марта
|55332.8
|26 марта
|55337.9
|27 марта
|53093.2
|28 марта
|53802.0
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 27 марта - 27,081767 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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