Финансовые новости
- |
- 28.03.19
- |
- 10:25
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ продал 27 марта банкам депозитные сертификаты на 11,3 млрд гривен
10:08 28.03.2019 |
Национальный банк в среду, 27 марта, продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 11 303 млн гривен.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Нацбанк для регулирования ликвидности банков мобилизовал средства путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов НБУ overnight по средневзвешенной процентной ставке 16,00% годовых 43 банкам на сумму 11 303 млн гривен.
Как сообщали Українські Новини, НБУ 26 марта продал банкам свои депозитные сертификаты на общую сумму 9 449 млн гривен.
В январе-феврале Национальный банк для регулирования ликвидности банков мобилизовал (привлек) средств банков на общую сумму 848,582 млрд гривен, что на 52,6% больше чем за январь-февраль 2018 года.
В соответствии с пунктом 2.6 главы 2 Положения о регулировании Национальным банком Украины ликвидности банков Украины, утвержденным постановлением Правления от 30.04.2009 №259, по процентным тендерам по размещению депозитных сертификатов банки самостоятельно предлагают процентную ставку.
В 2018 году Нацбанк мобилизовал средств банков на общую сумму 2 898,928 млрд гривен.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сдали нервы. Почему Тимошенко нарвалась на скандал с Гриценко
|Вести бизнес станет легче: правительство приняло комплексное постановление
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 27 марта банкам депозитные сертификаты на 11,3 млрд гривен
|26 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $57 млн до $335,5 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.03.19
|Доллар и фунт дешевеют 28 марта, доходность 10 летних бондов Японии на минимуме за 2,5 года
|Украина во II кв.-2019 еженедельно будет предлагать 2-3 выпуска валютных ОВГЗ
|Всемирный банк прокомментировал процесс отбора в набсоветы госбанков
|Биржи АТР 28 марта торгуются вразнобой в ожидании заявлений по торговым переговорам США и КНР
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google