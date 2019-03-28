26 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $57 млн до $335,5 млн

Во вторник, 26 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 57 млн долларов по сравнению с 25 марта до 335,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 50,6 млн долларов по сравнению с 25 марта до 370,9 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после повышения в понедельник на 7 коп. во вторник сохранился на уровне 26,96 UAH/USD.