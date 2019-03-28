Финансовые новости
- |
- 28.03.19
- |
- 10:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар и фунт дешевеют 28 марта, доходность 10 летних бондов Японии на минимуме за 2,5 года
09:21 28.03.2019 |
Доллар и фунт стерлингов в четверг дешевеют по отношению к большинству валют развитых стран, тогда как валюты emerging markets пытаются стабилизироваться в паре с долларом.
Японская иена и гособлигации развитых стран дорожают на фоне ослабления аппетита к риску. Доходность 10-летних гособлигаций Японии уменьшилась до минус 0,1%, минимального уровня с августа 2016 года, для аналогичных по сроку US Treasuries показатель опустился до самого низкого уровня с декабря 2017 года.
Долларовый индекс ICE, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, опустился к 8:19 EET на 0,1%. Инвесторы ждут данных о продажах новых домов в США за февраль и мартовском доверии потребителей, которые будут опубликованы в 16:00 EET.
Евро к этому времени стоил $1,1256 по сравнению с $1,1244 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке.
Курс доллара и евро к японской нацвалюте снизились на 0,4% и 0,3% соответственно, до 110,09 иены за $1 и 123,92 иены за евро.
Фунт стерлингов стабилен в паре с долларом чуть ниже $1,32, но снижается на 0,1-0,4% к большинству остальных валют развитых стран, включая евро и иену.
Британский парламент в среду отклонил все восемь вариантов Brexit, вынесенных на голосование спикером Палаты общин Джоном Беркоу. Перед этим парламент согласовал предложенный ранее перенос даты Brexit на 22 мая в случае, если сделка с Евросоюзом будет одобрена до 29 марта, или на 12 апреля - в случае, если сделка одобрена не будет.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о готовности уйти со своего поста, если парламент одобрит согласованную ее правительством с Брюсселем сделку по Brexit.
Турецкая лира с утра в четверг рухнула на 2,2% в паре с долларом, до 5,45 лиры/$1, хотя торги в среду, в течение которых курс к доллару падал более чем на 2%, ей удалось завершить с минимальными изменениями.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Сдали нервы. Почему Тимошенко нарвалась на скандал с Гриценко
|Вести бизнес станет легче: правительство приняло комплексное постановление
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ продал 27 марта банкам депозитные сертификаты на 11,3 млрд гривен
|26 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $57 млн до $335,5 млн
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 27.03.19
|Доллар и фунт дешевеют 28 марта, доходность 10 летних бондов Японии на минимуме за 2,5 года
|Украина во II кв.-2019 еженедельно будет предлагать 2-3 выпуска валютных ОВГЗ
|Всемирный банк прокомментировал процесс отбора в набсоветы госбанков
|Биржи АТР 28 марта торгуются вразнобой в ожидании заявлений по торговым переговорам США и КНР
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google