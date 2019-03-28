Украина во II кв.-2019 еженедельно будет предлагать 2-3 выпуска валютных ОВГЗ

Министерство финансов Украины во втором квартале 2019 года каждую неделю, помимо пяти-семи выпусков гривневых ОВГЗ, планирует предлагать на первичных аукционах два-четыре выпуска долларовых облигации, раз в месяц - облигации в евро.

Согласно графику размещения ОВГЗ, обнародованному на сайте Минфина во вторник, в апреле дважды будут выставлены 3-мес., годичные и 2-летние облигации, трижды - 9-мес. и 1,5-летние.

В мае и июне 3-мес. долларовые облигации будут предлагаться лишь раз в месяц, а 9-мес. дважды. Согласно графику, в эти месяцы пройдет единственный аукцион по размещению 6-мес. бумаг, три аукциона - 1,5-летних (два из которых в мае), четыре - 2-летних (из них лишь один в мае) и пять - годичных (два из которых в мае).

Что касается бумаг в евро, то на 9 апреля Минфин наметил продажу 9-месячных облигаций, на 21 мая - 6-месячных, а на 4 июня - годичных.

"Короткие" гривневые облигации с погашением через три, шесть, девять и 12 месяцев будут выставляться каждый вторник. Помимо этого, Минфин будет чередовать предложение 1,5-летних и 2-летних бумаг, а один раз в апреле и дважды в мае и июне предложит 3-летние.

Самые длинные, 5-летние гривневые облигации, будут выставляться каждый последний вторник месяца, следует из опубликованного графика.

Согласно меморандуму Украины с МВФ по программе stand-by, целевые показатели ЧМР/ЧВА (чистые международные резервы/чистые внутренние активы) предполагают пролонгацию в среднем 70% ОВГЗ в иностранной валюте в четвертом квартале 2018 года и первом квартале 2019 года и 100% во втором-четвертом кварталах 2019 года. В соответствии с документом, пролонгация будет осуществлена путем выпуска новых ОВГЗ в иностранной валюте с минимальным сроком погашения шесть месяцев без возможности досрочного погашения.

