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Депозитные ставки для физлиц 27.03.19
17:30 27.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 27 марта 2019г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|26.03.19
|27.03.19
|26.03.19
|27.03.19
|26.03.19
|27.03.19
|3 месяца
|14.53
|14.53
|2.12
|2.12
|1.13
|1.13
|6 месяцев
|15.26
|15.26
|2.77
|2.77
|1.57
|1.57
|9 месяцев
|15.44
|15.44
|2.85
|2.85
|1.86
|1.86
|12 месяцев
|15.53
|15.53
|3.40
|3.40
|2.10
|2.10
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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