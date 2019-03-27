Банки получат доступ к информации о заемщиках

Кабинет министров разрешил банковским учреждениям получать информацию из государственных реестров в отношении лиц, которые обращаются для получения кредитов.

Соответствующее постановление, разработанное Минэкономразвития, было принято на сегодняшнем заседании правительства. Ожидаемым результатом принятия данного постановления станет уменьшение стоимости кредитования.

«К этому времени на законодательном уровне такая возможность отсутствовала, что усложняло банкам задачу прогнозировать способность лица выполнить собственные обязательства по выплатам по кредиту. Это повышает рискованность осуществления банковских операций по кредитам, а также приводит к накопления проблемных кредитов, что в свою очередь увеличивает стоимость денег для клиентов», - говорится в сообщении.

Кроме того, его целью является облегчение условий ведения бизнеса в Украине и повышению позиций Украины в международном рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business.

«В принятом правительственном постановлении, в частности, определены нормы, позволяющие учредителям обществ с ограниченной ответственностью в электронной форме выбирать для себя варианты устава, а заказчикам строительства быстрее и с меньшими затратами для себя регистрировать декларации о готовности строительства с помощью электронного кабинета», - отметил первый замглавы МЭРТ Максим Нефьодов.