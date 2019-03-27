Фунт 27 марта колеблется перед началом парламентского голосования по Brexit

Курс фунта стерлингов к доллару не может определиться с динамикой перед началом парламентских дебатов и голосования о выходе Британии из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.22 EET курс фунта стерлингов к доллару рос на 0,02%, до 1,3209 доллара за фунт против предыдущего закрытия в 1,3207 доллара. Минутами ранее фунт слегка дешевел к доллару. Курс евро к доллару рос до 1,1275 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1264 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 110,28 иены со 110,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 96,77 пункта.

Британские парламентарии в среду начинают очередной Brexit-"марафон": в ближайшие дни им предстоит рейтинговое голосование по нескольким вариантам дальнейших действий: техническое голосование о переносе срока выхода, повторное рейтинговое голосование вариантов, набравших наибольшее количество голосов, а также, возможно, третье по счету голосование - о соглашении с ЕС.

Результаты голосований, скорее всего, будут подведены в среду вечером. "Тем не менее, сохраняется вероятность того, что парламентарии не придут ни к одному из окончательных вариантов, что еще больше запутает ситуацию", - приводит агентство Рейтер мнение управляющего портфелем в Newton Asset Management Пола Маркэма (Paul Markham).

На данный момент самой ранней датой выхода Великобритании из ЕС из возможных определено 12 апреля (а не 29 марта, как предполагалось ранее). При этом, как сообщает британское интернет-издание The Independent, парламент страны в понедельник также рассмотрит петицию вообще об отмене Brexit.