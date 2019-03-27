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Справочный курс гривни снижен на 10,92 коп. до 27,0781 грн
12:29 27.03.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 10,92 коп. до 27,0781 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 27 марта, на 8,83 коп. до 26,9689 UAH/USD.
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