Финансовые новости
- |
- 27.03.19
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар США растет 27 марта относительно корзины основных мировых валют
09:16 27.03.2019 |
Курс американского доллара поднимается в среду относительно корзины основных мировых валют, несмотря на неожиданно слабые статданные, опубликованные днем ранее.
Кроме того, рынки продолжает интересовать процесс выхода Великобритании из состава Европейского союза. В Лондоне в среду состоится заседание парламента, на котором депутаты проголосуют по различным вариантам действий, связанным с Brexit.
Индекс потребительского доверия в США в марте уменьшился до 124,1 пункта по сравнению с 131,4 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали увеличения до 132,5 пункта.
Число домов, строительство которых было начато в США в феврале, упало на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем - до 1,162 млн в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Темпы сокращения были максимальными за восемь месяцев, несмотря на повышение зарплат и реальных доходов населения, а также снижение ипотечных ставок.
Аналитики Уолл-стрит в среднем прогнозировали уменьшение показателя в феврале всего на 1,6%.
Евро торгуется утром в районе $1,1260 против $1,3212 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится сейчас в районе 124,50 иены по сравнению со 124,64 иены во вторник. Курс доллара составляет 110,60 иены против 110,64 иены днем ранее.
Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,3186 против $1,3212 в предыдущий рабочий день и 1,1710 евро по сравнению с 1,1727 евро.
Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в среду поднимается на 0,12%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличивается на 0,11%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почему Зеленский должен был послать на выборы вместо себя Голобородько
ТОП-НОВОСТИ
|Кто заработает, если Украина откажется от асфальтовых дорог
|Луценко: сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы в связи с полетом Бойко и Медведчука в Москву
|Эксперты спрогнозировали влияние президентских выборов на финансовый рынок Украины
|Что помогает артиллеристам ВСУ пользоваться тактикой «хит-н-ран»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Банки получат доступ к информации о заемщиках
|Кабмин закрепил электронный полис ОСАГО в Правилах дорожного движения
|Фунт 27 марта колеблется перед началом парламентского голосования по Brexit
|Wayforpay и Portmone стали партнерами по запуску Google Pay онлайн в Украине
|Фондовые индексы Азии 27 марта изменились разнонаправленно
|Справочный курс гривни снижен на 10,92 коп. до 27,0781 грн
Это интересно
|Что нужно знать о реформе авторского права в ЕС
|Шаг к закрытому обществу? ЕС поддержал реформу авторского права
|Компания McDonald's приобрела стартап Dynamic Yield, работающий в сфере технологий искусственного интеллекта
|Беспроводная гарнитура Huawei Freelace может подзаряжаться от смартфона
|Флагманские смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представлены официально
|Топ-10 старейших компаний в мире
|Игры в корне изменят основную стратегию монетизации Google