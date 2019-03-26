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Справочный курс гривни 26 марта вырос на 8,83 коп. до 26,9689 грн
12:36 26.03.2019 |
Национальный банк понизил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 8,83 коп. до 26,9689 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение курса гривни на 9,98 коп. до 26,8806 UAH/USD.
По материалам:
Українські Новини
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