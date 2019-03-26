Финансовые новости
- |
- 26.03.19
- |
- 13:55
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Курсы валют по карточным операциям на 26.03.19
12:17 26.03.2019 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 26 марта 2019г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.8000
|27.1003
|30.2500
|30.7692
|3.8800
|4.2300
|ОТП Банк
|26.9000
|27.0500
|30.4500
|30.6000
|Укрсоцбанк
|26.8500
|27.1000
|30.3000
|30.8000
|Ощадбанк
|26.7800
|27.2000
|29.9000
|30.8500
|2.6000
|4.5000
|Креди Агриколь Банк
|26.8000
|27.1000
|30.2000
|30.6500
|Укрэксимбанк
|26.6500
|27.1700
|29.8900
|30.8500
|Райффайзен Банк Аваль
|26.8096
|27.2500
|30.3030
|30.8500
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|СБУ начала расследовать пропажу секретной информации о кандидатах на пост директора НАБУ
|Выборы-2019: Что будет с оборонкой, если победит Зеленский
|Палата представителей США приняла законопроект против российских энергопоставок в Европу
|«Московская лапша» из «плюсов»: Как Зеленский с Тимошенко работают против Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни 26 марта вырос на 8,83 коп. до 26,9689 грн
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 26.03.19
|Курсы валют по карточным операциям на 26.03.19
|Остатки средств на корсчетах банков 26.03.19
|В Нацкомиссии назвали 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта
|Биржи АТР закрылись 26 марта ростом, кроме Китая, Nikkei частично отыграл потери
Это интересно
|Почему люди предпочитают руководителей-скептиков
|Осло станет первым городом с беспроводными зарядками для электромобилей-такси
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?