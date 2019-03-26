В Нацкомиссии назвали 10 признаков фиктивности инвестиционного проекта

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку назвали 10 признаков, которые свидетельствуют о фиктивности инвестиционного проекта.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе регулятора.

"Информируем инвесторов о 10 признаках фиктивности инвестиционного проекта или финансовых операций. Наличие только нескольких из них уже должно стать для инвестора причиной более придирчиво отнестись к анализу рекламных обещаний и более осторожно подойти к инвестированию своих денег", - говорится в сообщении.

Отмечается, что квази-финансовые проекты, как правило, учреждаются мошенниками в "серых зонах" рынков капитала, свободных от регулирования и каких-либо гарантий соблюдения прав инвестора и ответственности участников. Такие зоны возникли из-за задержки с совершенствованием финансового законодательства, и включают, в частности, форекс трейдинг, криптоактиви, бинарные опционы, инвестирование в финансовые инструменты, управление активами на рынках капитала и тому подобное.

Потенциально мошеннические проекты могут иметь такие признаки.

* Большой процент гарантированной доходности: предложение сверхприбылей, которые часто в разы больше средней процентной ставки банков по депозитам. Некоторые проекты предлагают доходность в 100% и более годовых, тогда как алгоритм использования денег и логика заработка описаны очень расплывчато.

* Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий: как правило, проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий на осуществление деятельности, которая связана с предоставлением финансовых услуг, управлением активами или другими услугами на рынках капитала в стране, где привлекаются деньги. Иногда инвестору предоставляют "лицензии" сомнительных иностранных организаций или экзотических стран.

* Агрессивный маркетинг: большинство мошеннических проектов требуют агрессивной рекламной поддержки. Как правило, рекламные кампании реализуется в сети интернет. Масштабная, яркая, многообещающая, обычно она основывается исключительно на эмоциональных мотивах, а не рациональных доводах. Не должны успокаивать большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и медиа-персон, или даже сеть родственных "партнерских" сайтов в других юрисдикциях.

* Отсутствие физического офиса: наличие исключительно онлайн-коммуникации, отсутствие физического офиса в городе или стране, где проект предлагает услуги. Отсутствие идентифицированных сотрудников с профессиональной историей, которые несут ответственность за управление средствами инвесторов. Заключение сделок без физического присутствия, личного или электронной подписи и сверки документов. Отсутствие функционального бэк-офиса (юридического отдела, бухгалтерии, смежных служб).

* Отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций: контактные юридические лица и бенефициары, как правило, являются резидентами таких стран, как Сейшельские острова, ОАЭ, Британские Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины, республика Вануату, стран с оффшорными зонами, льготными таможенными или регистрационными условиями.

* Отсутствует аккредитация инвестора: как правило, отсутствие какой-либо проверки финансового состояния инвестора, его кредитной истории. Проекты не интересуются финансовыми возможностями инвестора, его ресурсами, готовы работать даже с малообеспеченными клиентами, предлагая им займы на кабальных условиях.

* Сомнительные или непроверенные биографии менеджеров: закрытость информации о фактических руководителях проекта, ответственных за юридическое, финансовое, бухгалтерское сопровождение деятельности проекта. Расплывчатые и юридически нечеткие названия должностей номинальных руководителей, которые фигурируют в рекламных материалах. Отсутствие подтвержденной профессиональной истории. Наличие фактов или реализованных проектов, которые невозможно подтвердить из предыдущей деятельности топ менеджеров. Публичные лица, которые могут представляться руководителями таких проектов, фактически могут быть наемными актерами и никоим образом не вовлекаться в процесс управления.

* Отсутствие подписанных документов: по украинскому законодательству, заключение финансовых договоров требует персонификации подписантов, личной подписи бумаг, наличия таких физически подписанных обеими сторонами документов в нескольких экземплярах или подписанных с помощью электронной цифровой подписи.

* Настойчивое предложение привлекать друзей: это является распространенной практикой скам-проектов. Сомнительные проекты разрабатывают и предлагают детализированную программу получения дополнительных бонусов и доходов в случае привлечения инвестором в проект новых лиц, через, к примеру, подключение средствами своего реферального ключа.

* Сокрытие права собственности: отсутствие документов, которые могут подтверждать право собственности на активы или их часть, в которые теоретически инвестирует скам-проект. Отсутствие систематических отчетов по операциям, деятельности, результатов в управлении проектом активами инвестора.

"НКЦБФР призывает инвесторов уже при наличии нескольких таких признаков стать особенно внимательным и осторожным относительно инвестирования в такой проект. Лучше всего сделать дополнительные проверки с целью удостовериться в надежности проекта, или же вообще отказаться от таких инвестиций. Также всегда можно сделать соответствующие запросы у финансовых регуляторов, которые в пределах своей ответственности будут предоставлять соответствующее заключение или информацию", - подытожили в НКЦБФР.