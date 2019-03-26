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22 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $86,6 млн до $216,1 млн
10:16 26.03.2019 |
В пятницу, 22 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 86,6 млн долларов по сравнению с 21 марта до 216,1 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 83,3 млн долларов по сравнению с 21 марта до 259,5 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 9 коп. в пятницу опустился на 22 коп. до 26,89 UAH/USD.
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