22 марта объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $86,6 млн до $216,1 млн

В пятницу, 22 марта, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 86,6 млн долларов по сравнению с 21 марта до 216,1 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 83,3 млн долларов по сравнению с 21 марта до 259,5 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после ослабления в четверг на 9 коп. в пятницу опустился на 22 коп. до 26,89 UAH/USD.