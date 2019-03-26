Золото дешевеет 26 марта после роста до максимума с середины февраля

Цена на золото во вторник утром перешла к коррекционному снижению после роста днем ранее до максимума более чем за месяц, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EET цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,65 доллара, или на 0,27%, до 1325,55 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро уменьшалась на 0,42%, до 15,5 доллара за унцию.

В понедельник в ходе торгов драгметалл подорожал до 1330,7 доллара за унцию, что стало максимальным значением с 18 февраля. Инвесторы на фоне опасений за мировую экономику отказывались от рисковых активов в пользу более надежных, таких как золото.

"Доллар был немного слабее наряду с акциями. Большое количество статданных, которые мы получали, показывало резкое ухудшение (состояния экономики - ред.)", - сказал агентству Рейтер независимый консультант по товарам в INTL FCStone Эдвард Мейр (Edward Meir).

"Однако золоту не удалось продемонстрировать резкое ралли в этих благоприятных условиях. Ему еще предстоит достичь максимум 2018 года", - добавил аналитик.