Доллар растет к иене 26 марта вслед за доходностью гособлигаций США

Курс доллара к иене во вторник растет вслед за ростом доходности казначейских бондов США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 8.35 EET курс доллара к иене рос до 110,09 иены за доллар со 109,95 иены на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару сохранялся на уровне закрытия в 1,1311 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) также стабилен на уровне предыдущего закрытия - 96,57 пункта.

В пятницу на прошлой неделе в ходе торгов доходность 3-месячных госбондов США в какой-то момент превысила показатель для 10-летних гособлигаций. Обратная кривая доходности, когда доходности долгосрочных бумаг оказываются меньше краткосрочных, считается сигналом к скорому началу рецессии. Доходность 10-летних казначейских бондов слегка восстановилась - до 2,43% после снижения до минимума с декабря 2017 года в 2,379%.

"Доллар копировал динамику доходности (госбондов - ред.) в США. Но эта тенденция (на снижение - ред.) исчерпала себя, и похоже, снижение доходности не будет продолжаться долго", - приводит агентство Рейтер мнение валютного стратега Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto).

"Снижение на рынке акций США также замедлилось, что поддержку доллару, поскольку это демонстрирует, что экономические перспективы рынка остаются достаточно хорошими, особенно на фоне того, как ФРС готовится быть более сдержанной в политике", - добавил аналитик.