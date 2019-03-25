Финансовые новости
- |
- 25.03.19
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Депозитные ставки для физлиц 25.03.19
16:49 25.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 25 марта 2019г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|22.03.19
|25.03.19
|22.03.19
|25.03.19
|22.03.19
|25.03.19
|3 месяца
|14.62
|14.53
|2.30
|2.14
|1.27
|1.13
|6 месяцев
|15.40
|15.26
|3.03
|2.83
|1.72
|1.57
|9 месяцев
|15.69
|15.49
|3.32
|2.96
|2.23
|1.86
|12 месяцев
|15.68
|15.56
|3.65
|3.47
|2.36
|2.10
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конец «перемирия». Зачем «гибриды» на Донбассе возвращаются к тактике «мелких групп»
|Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке
|В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса
|Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 25.03.19
|Курс доллара США снижается, статданные из Германии поддерживают евро
|НБУ, ФГВФЛ и ВБ усовершенствуют механизмы урегулирования неплатежеспособности банков
|Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1, 36 млрд грн
|НБУ сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для снижения инфляции, - монетарный комитет
|НБУ купил на межбанке $15 млн 18-22 марта
Это интересно
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
|Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай