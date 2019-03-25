Курс доллара США снижается, статданные из Германии поддерживают евро

Курс доллара в понедельник снижается, в то время как хорошие статданные по экономике Германии оказывают поддержку евро, сообщает Dow Jones.

Президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер заявил, что американскому ЦБ в этом году нужно повышать процентные ставки "самое большее" один раз, учитывая риски для экономики, в том числе со стороны Brexit (выхода Великобритании из Европейского союза).

Экономические перспективы США "довольно хорошие", говорится в тексте его выступления в Лондоне. Тем не менее, "в целом потенциальные риски очень незначительно смещаются в сторону снижения, но я подчеркиваю слово "незначительный", отметил глава ФРБ.

"Я продолжаю находиться в режиме ожидания, - сказал он. - Моя текущая точка зрения: это, самое большее, одно повышение ставок в этом году, и одно в 2020 году будет уместным, и моя позиция будет основываться на данных по мере их поступления и событиях по мере их развития".

Евро торгуется днем в районе $1,1319 против $1,1302 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится сейчас в районе 124,60 иены по сравнению со 124,24 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара составляет 110,08 иены против 109,92 иены в пятницу.

Фунт стерлингов торгуется в понедельник около $1,3234 против $1,3209 в предыдущий рабочий день и 1,1692 евро по сравнению с 1,1687 евро.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, в понедельник снижается на 0,15%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, опускается также на 0,15%.

Значение индекса доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований IFO, в марте выросло до 99,6 пункта по сравнению с пересмотренными 98,7 пункта в предыдущий месяц.

Индикатор ожиданий на ближайшие шесть месяцев уменьшился до 101 пункта по сравнению с 101,3 пункта месяцем ранее, индекс оценки текущего состояния экономики Германии - до 106,4 пункта с 106,5 пункта. Средний прогноз аналитиков предполагал снижение до 98,3 пункта с ранее объявленного августовского уровня в 98,5 пункта.

Индикатор ожиданий на ближайшие шесть месяцев увеличился в марте до 95,6 пункта по сравнению с 94 пункта месяцем ранее, индекс оценки текущего состояния экономики Германии - до 103,8 пункта со 103,6 пункта.

