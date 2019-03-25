Финансовые новости
- |
- 25.03.19
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для снижения инфляции, - монетарный комитет
Национальный банк сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для дальнейшего снижения инфляции.
Об этом говорится в итогах дискуссии комитета по монетарной политике об уровне учетной ставки, передают Українські Новини.
В итогах дискуссии отмечается, что риски для дальнейшего замедления инфляции остаются высокими, а фундаментальное инфляционное давление все еще существенным.
При таких условиях мнения относительно необходимого времени начала цикла снижения учетной ставки разделились.
Большинство членов КМП (6 человек) отметили, что снижение учетной ставки в марте преждевременно.
Обосновывая свою позицию, они приводили следующие аргументы: снижение инфляционного давления со все еще высокого уровня требует достаточно жестких монетарных условий.
На данный момент такой жесткости соответствует неизменный уровень учетной ставки.
Также отмечается, что Национальному банку необходимо усиление доверия к его цели по инфляции.
Главной предпосылкой для этого является последовательность монетарной политики, которая должна оставаться жесткой, чтобы вернуть инфляцию к задекларированным целям.
Во время дискуссии шесть членов КМП выступили за необходимость сохранения учетной ставки неизменной (18,0%), два члена КМП высказались в пользу снижения учетной ставки: один из них на 0,5 п.п. (до 17,5%), другой - на 1 п.п. (до 17,0%).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке
|В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса
|Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум
|Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара США снижается, статданные из Германии поддерживают евро
|НБУ, ФГВФЛ и ВБ усовершенствуют механизмы урегулирования неплатежеспособности банков
|Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1, 36 млрд грн
|НБУ сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для снижения инфляции, - монетарный комитет
|НБУ купил на межбанке $15 млн 18-22 марта
|Bitwise сообщила SEC о том, что 95% объемов торгов — фейковые
Это интересно
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
|Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай