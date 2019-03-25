НБУ сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для снижения инфляции, - монетарный комитет

Национальный банк сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для дальнейшего снижения инфляции.

Об этом говорится в итогах дискуссии комитета по монетарной политике об уровне учетной ставки, передают Українські Новини.

В итогах дискуссии отмечается, что риски для дальнейшего замедления инфляции остаются высокими, а фундаментальное инфляционное давление все еще существенным.

При таких условиях мнения относительно необходимого времени начала цикла снижения учетной ставки разделились.

Большинство членов КМП (6 человек) отметили, что снижение учетной ставки в марте преждевременно.

Обосновывая свою позицию, они приводили следующие аргументы: снижение инфляционного давления со все еще высокого уровня требует достаточно жестких монетарных условий.

На данный момент такой жесткости соответствует неизменный уровень учетной ставки.

Также отмечается, что Национальному банку необходимо усиление доверия к его цели по инфляции.

Главной предпосылкой для этого является последовательность монетарной политики, которая должна оставаться жесткой, чтобы вернуть инфляцию к задекларированным целям.

Во время дискуссии шесть членов КМП выступили за необходимость сохранения учетной ставки неизменной (18,0%), два члена КМП высказались в пользу снижения учетной ставки: один из них на 0,5 п.п. (до 17,5%), другой - на 1 п.п. (до 17,0%).