Финансовые новости
- |
- 25.03.19
- |
- 16:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ купил на межбанке $15 млн 18-22 марта
12:57 25.03.2019 |
Национальный банк в период с 18 по 22 марта купил на межбанковском валютном рынке 15 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
НБУ купил 15 млн долларов путем использования механизма Matching.
С начала года НБУ купил на межбанке путем проведения интервенций 776,6 млн долларов, а продал 166,83 млн долларов.
Используя Matching, НБУ с начала года купил 387,5 млн долларов, продал - 108,5 млн долларов.
58,33 млн долларов было продано по интервенции по единому курсу, а куплено - 374,1 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в 2018 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 3 173,78 млн долларов, продал - 1 801,82 млн долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Три дня дорогого доллара завершились резким обвалом его курса на межбанке
|В Минздраве спешат ввести как можно больше изменений, пока есть политическая воля всех участников процесса
|Зеленский поставил под сомнение евроинтеграцию, хочет референдум
|Медведчук повез Бойко к Медведеву, чтобы тот пообещал передать украинскую ГТС Москве
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс доллара США снижается, статданные из Германии поддерживают евро
|НБУ, ФГВФЛ и ВБ усовершенствуют механизмы урегулирования неплатежеспособности банков
|Банки Украины уменьшили портфель ОВГЗ на 1, 36 млрд грн
|НБУ сохранил учетную ставку на 18% из-за высоких рисков для снижения инфляции, - монетарный комитет
|НБУ купил на межбанке $15 млн 18-22 марта
|Bitwise сообщила SEC о том, что 95% объемов торгов — фейковые
Это интересно
|Рынок роботизированной хирургии к 2025 году увеличится более чем вдвое — до 7 млрд долларов
|Porsche показала конкурента BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe
|Самый большой исскуственный остров построят в Гонконге
|Cadillac представил новый седан CT5
|Как спать не хуже, чем профессиональные спортсмены?
|Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
|Смартфоны Nokia уличили в отправке данных в Китай