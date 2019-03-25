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Bitwise сообщила SEC о том, что 95% объемов торгов — фейковые
12:47 25.03.2019 |
Компания Bitwise Asset Management подготовила для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) презентацию, в которой говорится, что 95% объемов торгов на нерегулируемых биржах являются фейковыми и лишенными всякого экономического смысла.
Презентация от провайдера криптоиндексов является дополнением к заявке в SEC на запуск биржевого фонда на базе биткоина (ETF), которая находится в настоящее время на рассмотрении.
Аналитический материал начинается с тезиса о том, что примерно $6 млрд от ежедневного объема торгов криптовалютами на спотовом рынке являются фейковыми:
«Львиная доля от заявляемого биржами объема торгов лишена экономического смысла и представляет собой фиктивные сделки [wash trades]»
По мнению представителей компании, популярный аналитический сервис CoinMarketCap транслирует сомнительные данные, «тем самым создавая фундаментально ложное представление» об истинных масштабах рынка.
В Bitwise отмечают, что рынок биткоина, на самом деле, «намного меньше, более упорядоченный и регулируемый», вопреки широко распространенному мнению.
Реальный его объем - $273 млн.
Реальные и заявляемые биржами объемы торгов по версии Bitwise
В качестве примера биржи с более-менее достоверными объемами Bitwise приводит Coinbase Pro. По мнению аналитиков, реальный суточный оборот этой торговой площадки - $27 млн. При этом в компании уверены, что на бирже Coinbene объемы чрезвычайно раздуты. Заявляемый этой платформой суточный оборот составляет $480 млн.
Исследователи пришли к выводу, что среднесуточные обороты на регулируемых фьючерсных биржах CME и Cboe не такие уж и малые - $85 млн на обеих площадках. Для сравнения, рассчитанный Bitwise реальный объем торгов крупнейшей криптовалютной биржи Binance составляет $110 млн.
«В 2018 году рынок биткоина стал гораздо эффективнее благодаря запуску фьючерсов, развитию кредитования и появлению крупных маркетмейкеров», - подчеркивают аналитики.
По словам главы исследовательского отдела Bitwise Мэтта Хогана, ранее SEC неоднократно подчеркивала, что в заявке на запуск ETF должны быть убедительные аргументы в пользу того, что лежащий в основе новых финансовых инструментов рынок должен быть «исключительно устойчивым к манипуляциям». При этом регулируемый сегмент этого рынка должен быть значительным по своим масштабам. Хоган добавил, что доклад его компании призван продемонстрировать и то, и другое.
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