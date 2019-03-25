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Справочный курс гривни вырос на 9,98 коп. до 26,8806 грн
12:29 25.03.2019 |
Национальный банк повысил справочнвый курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 9,98 коп. до 26,8806 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 25 марта, на 28,99 коп. до 26,9804 UAH/USD.
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