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22 марта НБУ выдал банкам рефинансирование 9,3 млн гривен
10:25 25.03.2019 |
В пятницу, 22 марта, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 9,3 млн гривен.
Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.
Из них: overnight - 9,3 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.
Как сообщали Українськi Новини, 21 марта Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 млн гривен.
За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
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