21 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $18,4 млн до $302,7 млн

В четверг, 21 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 18,4 млн долларов по сравнению с 20 марта до 302,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 39,6 млн долларов по сравнению с 20 марта до 342,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в среду на 1 коп. в четверг опустился на 9 коп. до 27,11 UAH/USD.