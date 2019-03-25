Иена слабо дешевеет к доллару 25 марта после достижения максимума с начала февраля

Курс иены незначительно снижается в понедельник утром по отношению к доллару после достижения максимума за шесть недель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.15 EET курс доллара к иене рос до 109,97 иены за доллар со 110,91 иены. Показатель в пятницу достигал отметки 109,7 иены за доллара, что стало самым высоким курсом иены к доллару с 8 февраля. Курс евро к доллару снижался до 1,1303 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1312 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,03%, до 96,62 пункта.

В понедельник утром инвесторы покупают доллар в паре с иеной, курс которого ощутимо опустился в пятницу. Иена подорожала на фоне обострившихся опасений за мировую экономику, которые уводят вниз мировые фондовые рынки, поддерживая спрос на более надежные активы.

Исследовательская организация Markit Economics сообщила в пятницу, что индекс деловой активности в промышленности (PMI) и в США, и в еврозоне снизился, обновив многолетние минимумы, что было воспринято рынками как новый признак ухудшения состояния мировой экономики.

Впрочем, президент FPG Securities Коджи Фукайя (Koji Fukaya), которого цитирует агентство Рейтер, отметил, что плохая статистика не стала "настоящим сюрпризом" для рынков.