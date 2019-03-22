В Украине провели первый валютный своп с гривной

Впервые в истории финансового рынка Украины банк провел со своим клиентом операцию валютный своп гривна-доллар, то есть обменялся валютами с обязательством обратного обмена через определенный время.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, первая тестовая транзакция была проведена украинским банком с компанией, которая является одним из крупнейших украинских экспортеров аграрной продукции.

"В рамках валютной либерализации Национальный банк предоставил возможность украинскому бизнесу использовать такие инструменты минимизации валютных рисков и управления ликвидностью в различных валютах, как форварды и свопы. Это является цивилизованной мировой практикой, приобщение к ней украинских предприятий является, безусловно, позитивным сигналом для экономики", - отметил замглавы НБУ Олег Чурий.

Напомним, с 7 февраля регулятор может проводить валютные интервенции на условиях своп, то есть с обязательством обратной продажи валют как в формате "гривна/иностранная валюта", так и в формате "иностранная валюта/иностранная валюта".