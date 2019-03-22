НБУ намерен в начале-2020 ввести тестовый расчет нового показателя ликвидности для банков NSFR

Национальный банк Украины (НБУ) намерен в начале 2020 года ввести тестовый расчет нового показателя ликвидности для банков NSFR (Net Stable Funding Ratio - коэффициент чистого стабильного финансирования), сообщается на странице НБУ в Facebook.

"Тестовый период расчета NSFR запланирован с начала 2020 года. Разработка методики расчета NSFR продлится до конца третьего квартала 2019 года", - отмечено в сообщении.

В сообщении также указано, что рабочая группа по внедрению показателей ликвидности в соответствии с Базель III, в состав которой вошли представители банковского сообщества и специалисты НБУ, начала разработку NSFR.

"Основная цель нового показателя ликвидности - содействие финансированию банками своей деятельности из стабильных источников и предотвращение чрезмерного несоответствия сроков погашения между активами и пассивами", - отмечено в сообщении.

NSFR устанавливает минимально необходимый уровень стабильного финансирования банка для удовлетворения финансовых потребностей в течение года, как в нормальных, так и стрессовых условиях.

Как сообщалось, Нацбанк в конце 2018 года утвердил введение с 1 декабря обязательного норматива ликвидности - коэффициента покрытия ликвидности (LCR).

Начальное минимальное значение норматива LCR установлено на уровне 80%. Затем оно поэтапно будет повышаться в соответствии со следующим графиком: с 1 июня 2019 года – до 90%, с 1 декабря 2019 года – до 100%.