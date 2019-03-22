Евро резко дешевеет 22 марта на негативных сигналах о ситуации в экономике еврозоны

Евро дешевеет в пятницу относительно доллара, иены, фунта и ряда других мировых валют на слабых статданных по экономике еврозоны.

Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов на 0,7%, до $1,1299, стоимость европейской валюты относительно иены уменьшилась на 1,2%, до 124,52 иены.

Данные IHS Markit, обнародованные в пятницу, указали на существенное замедление роста деловой активности в еврозоне в марте 2019 года на фоне резкого спада в производственном секторе Германии.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в этом месяце опустился до 51,3 пункта с 51,9 пункта в феврале. Производственный PMI в марте упал до рекордно низких 47,6 пункта с февральских 49,3 пункта. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на спад активности в секторе.

Производственный PMI в Германии в марте рухнул до рекордного минимума - 44,7 пункта - с февральских 47,6 пункта, что в IHS Markit объясняют растущей напряженностью в сфере мировой торговле. Значение индекса остается ниже 50 пунктов уже три месяца подряд.

Тем временем во Франции как сводный индикатор за март, так и индексы сферы услуг и производственного сектора находятся ниже 50 пунктов, что свидетельствует об общем спаде активности в экономике.

Фунт стерлингов дорожает в пятницу: курс британской нацвалюты вырос на 0,4% относительно доллара - до $,3157. Фунт прибавляет 1% в паре с евро.

Саммит Европейского союза в ночь на пятницу принял решение предоставить Великобритании дополнительное время и продлить срок Brexit до 22 мая, но с одним условием - на следующей неделе британский парламент должен одобрить соглашение по выходу. Если Палата общин в очередной раз соглашение не одобрит, то Brexit будет продлен только до 12 апреля.

При этом лидеры стран ЕС и британский премьер-министр Тереза Мэй заявили, что не хотят так называемого "жесткого" Brexit - выхода Британии из Евросоюза без соглашения.

