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Биткоину пророчат полный крах
13:53 22.03.2019 |
Биткоин не имеет ни малейших шансов на выживание в долгосрочной перспективе. Это связано с тем, что, судя по последним тенденциям, основная на сегодняшний день криптовалюта не сможет адаптироваться к мировому рынку из-за кризиса управляемости. И пока что перспектив никаких на горизонте не намечается.
По словам известного экономиста и разработчика Райана Тейлора, Lightning Network (платежный протокол с высокой степенью автоматизации, который позволяет проводить моментальные транзакции между участвующими нодами и предлагается как решение проблемы масштабируемости биткойна) является неэффективным на сегодняшний день. Тейлор убежден, что выжить в мире криптовалют через несколько лет смогут только те проекты, которые ориентированы именно на управляемость.
По мнению Тейлора, пишет издание LetKnow News, одними из самых надежных на рынке цифровых активом на данный момент являются криптовалюты Dash, Zerocoin, Monero, Cloakcoin и другие, которые используют протоколы, отличные от тех, на которых базируется работа биткоинов.
Также эксперт добавил, что масштабы использования не таких популярных как биткоин криптовалют растут стремительными темпами во многих странах мира.
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