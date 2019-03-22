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Справочный курс гривни вырос на 28,99 коп. до 26,9804 грн
12:44 22.03.2019 |
Национальный банк повысил справочный курс гривни, соответствующий средневзвешенному курсу сделок, на 28,99 коп. до 26,9804 UAH/USD.
В предыдущий торговый день НБУ понизил справочное значение официального курса гривни на 10,39 коп. до 27,2703 UAH/USD.
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