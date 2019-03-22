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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

21 марта НБУ выдал банкам рефинансирование 3 млн гривен

11:00 22.03.2019 |

Финансы

 

В четверг, 21 марта, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 3 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ, передают Українські Новини.

Из них: overnight - 3 млн гривен по ставке 20,00% годовых 1 банку.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 5 млн гривен.

За 2018 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 181,2 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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