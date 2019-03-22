Финансовые новости
- |
- 22.03.19
- |
- 13:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Остатки средств на корсчетах банков 22.03.19
10:54 22.03.2019 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
Официальный курс НБУ на марта - 27,256311 грн/$1.
|Дата
|сумма, млн грн
|19 марта
|55810.3
|20 марта
|58920.8
|21 марта
|53966.0
|22 марта
|54590.7
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на марта - 27,256311 грн/$1.
По материалам:
Интерфакс-Украина
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение
|Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
|Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Справочный курс гривни вырос на 28,99 коп. до 26,9804 грн
|Курсы валют по карточным операциям на 22.03.19
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 22.03.19
|Биржи АТР 22 марта закрылись в слабом плюсе в ожидании торговых переговоров США и КНР
|21 марта НБУ выдал банкам рефинансирование 3 млн гривен
|Остатки средств на корсчетах банков 22.03.19
Это интересно
|Кто выиграет и проиграет от запуска игрового сервиса Google Stadia
|Топ-10 высокооплачиваемых профессий будущего
|Канада внедряет субсидии в $5000 для покупателей электромобилей
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
|Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%