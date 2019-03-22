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20 марта объем торгов долларом на межбанке увеличился на $18,7 млн до $284,3 млн
10:00 22.03.2019 |
В среду, 20 марта, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 18,7 млн долларов по сравнению с 19 марта до 284,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передает BIN.ua.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 11 млн долларов по сравнению с 19 марта до 303,2 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в феврале объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке увеличился на 8,1% до 11,477 млрд долларов по сравнению с январем.
Курс доллара на межбанке после укрепления во вторник на 6 коп. в среду вырос на 1 коп. до 27,20 UAH/USD.
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