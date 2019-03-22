Финансовые новости
- |
- 22.03.19
- |
- 09:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Золото 23 марта продолжает дорожать на заявлениях ФРС
08:10 22.03.2019 |
Стоимость золота растет в пятницу второй день подряд на фоне итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые уводят вниз индекс доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,55 доллара, или на 0,12%, до 1308,85 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,33%, до 15,488 доллара за унцию.
Поддержку стоимости золота оказывает курс доллара, который снижается после заявлений ФРС относительно "мягкой" монетарной политики. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 96,32 пункта. В среду Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25-2,5% годовых, заявив, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два.
В то же время аналитики отмечают, что спрос на драгоценный металл в качестве более надежного актива находится под некоторым давлением на фоне увеличения интереса к риску, о чем свидетельствует рост на американских биржах по итогам четверга.
"На рынке золота была большая фиксация прибыли после резкого роста вчера, и инвесторы ушли на фондовые рынки", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лэна (Brian Lan).
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Кольчуга» и «Мандат». Как оккупантам в Донецке не дали захватить новейшее украинское вооружение
ТОП-НОВОСТИ
|Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
|Зеленский не исключает двухсторонних переговоров с Москвой по Донбассу и вступления Украины в НАТО через референдум
|Языковая «фишка»: Зачем Зеленский намекнул на особый статус ОРДЛО
|Рост ВВП Украины в 2018г ускорился до 3,3% - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Золото 23 марта продолжает дорожать на заявлениях ФРС
|Фунт дорожает 22 марта к доллару на новостях по Brexit
|Биржи АТР 22 марта в основном снижаются на опасениях обострения торгового конфликта США и КНР
|Биржи США закрылись 21 марта уверенным ростом на внутренних статданных, росте Apple
|Нервозная торговля на межбанке завершилась 21 марта резкой просадкой курса доллара
|Депозитные ставки для физлиц 21.03.19
Это интересно
|Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi и Microsoft анонсировали новую платформу Alliance Intelligent Cloud для подключённых автомобилей
|Apple представила обновленные AirPods: улучшенная автономность и дополнительные функции
|Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,5 миллиарда евро
|За год средняя мощность DDoS-атак упала на 85%
|Vivo X27 Pro: смартфон с огромным дисплеем и четырьмя камерами
|Дисней закрыл сделку по покупке 21th Century Fox
|Камера-перископ и экран Super AMOLED: представлен смартфон Vivo X27