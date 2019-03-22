Золото 23 марта продолжает дорожать на заявлениях ФРС

Стоимость золота растет в пятницу второй день подряд на фоне итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые уводят вниз индекс доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.56 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,55 доллара, или на 0,12%, до 1308,85 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,33%, до 15,488 доллара за унцию.

Поддержку стоимости золота оказывает курс доллара, который снижается после заявлений ФРС относительно "мягкой" монетарной политики. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,19%, до 96,32 пункта. В среду Федрезерв сохранил базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25-2,5% годовых, заявив, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два.

В то же время аналитики отмечают, что спрос на драгоценный металл в качестве более надежного актива находится под некоторым давлением на фоне увеличения интереса к риску, о чем свидетельствует рост на американских биржах по итогам четверга.

"На рынке золота была большая фиксация прибыли после резкого роста вчера, и инвесторы ушли на фондовые рынки", - цитирует агентство Рейтер управляющего директора GoldSilver Central Брайана Лэна (Brian Lan).