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Фунт дорожает 22 марта к доллару на новостях по Brexit
08:05 22.03.2019 |
Курс фунта стерлингов растет к доллару в пятницу утром после того, как лидеры стран Евросоюза согласовали перенос даты выхода Великобритании из ЕС (Brexit) на несколько недель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.21 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3135 доллара с 1,3107 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1373 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,83 иены со 110,8 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 96,32 пункта.
Участники торгов отыгрывают решение саммита ЕС предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если договор о "разводе" будет одобрен британским парламентом. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля.
Управляющий филиалом State Street Bank Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi) сказал агентству Рейтер, что рынок продолжит положительно реагировать на новости о переносе Brexit.
Давление на индекс доллара продолжают оказывать итоги заседания ФРС США. Регулятор сохранил базовую ставку в диапазоне от 2,25-2,5% годовых, заявив, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два. Смягчение монетарной политики оказывает давление на курс национальной валюты.
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