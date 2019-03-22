Фунт дорожает 22 марта к доллару на новостях по Brexit

Курс фунта стерлингов растет к доллару в пятницу утром после того, как лидеры стран Евросоюза согласовали перенос даты выхода Великобритании из ЕС (Brexit) на несколько недель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.21 EET курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,3135 доллара с 1,3107 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару рос до 1,1378 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1373 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 110,83 иены со 110,8 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,19%, до 96,32 пункта.

Участники торгов отыгрывают решение саммита ЕС предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая, если договор о "разводе" будет одобрен британским парламентом. В противном случае отсрочка продлится только до 12 апреля.

Управляющий филиалом State Street Bank Барт Вакабаяси (Bart Wakabayashi) сказал агентству Рейтер, что рынок продолжит положительно реагировать на новости о переносе Brexit.

Давление на индекс доллара продолжают оказывать итоги заседания ФРС США. Регулятор сохранил базовую ставку в диапазоне от 2,25-2,5% годовых, заявив, что не прогнозирует повышения ставки в текущем году. В декабре предполагалось, что в 2019 году повышений будет два. Смягчение монетарной политики оказывает давление на курс национальной валюты.