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Депозитные ставки для физлиц 21.03.19
18:28 21.03.2019 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 21 марта 2019г.
Депозитные ставки в банках Украины.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|20.03.19
|21.03.19
|20.03.19
|21.03.19
|20.03.19
|21.03.19
|3 месяца
|14.62
|14.62
|2.30
|2.30
|1.27
|1.27
|6 месяцев
|15.40
|15.40
|3.03
|3.03
|1.72
|1.72
|9 месяцев
|15.69
|15.69
|3.32
|3.32
|2.23
|2.23
|12 месяцев
|15.68
|15.68
|3.65
|3.65
|2.36
|2.36
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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